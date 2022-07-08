Серьезное ДТП произошло в городе Волжском Волгоградской области на улице Карбышева. Там перевернулся автомобиль. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на паблик «ROAD HELP Волжский» в социальной сети «ВКонтакте».

Водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением. Машина налетела на бордюр, после чего перевернулась. Во время падения она столкнулась с ВАЗ-2105.

В результате водитель первого автомобиля получил травмы. Мужчину доставили в медицинское учреждение.