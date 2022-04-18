В Тюмени люди, находившиеся на перекрестке улиц Водопроводная— Сакко, стали свидетелями жесткой аварии, в результате которой «Жигули» оказались лежащими на боку.

Как сообщает nashgorod.ru со ссылкой на свидетельницу аварии, «Жигули» на большой скорости выскочили на перекресток, где столкнулись с иномаркой. Пока неизвестно, кто нарушил очередности проезда перекрестка.

Обе машины сильно пострадали. О находившихся в них людях пока ничего не сообщается.