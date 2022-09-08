Автомобиль перевернулся в ДТП в Свердловской области | 360°

Происшествия 08 сентября 2022, 21:45 Поделиться Telegram

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Viber Автомобиль перевернулся в ДТП в Свердловской области

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Серьезное ДТП произошло рядом с городом Алапаевск в Свердловской области. Там перевернулся автомобиль, в котором находились шесть человек. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых.

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Авария случилась на 54 километре трассы Верхняя Синячиха — Ирбит. Водитель Hyundai Accent направлялся со стороны Ирбита в сторону села Голубковское. В какой-то момент он не справился с управлением, из-за чего машина улетела в кювет и перевернулась около десяти раз. В результате водитель скончался на месте происшествия. Еще пятерых человек доставили в медицинское учреждение.

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