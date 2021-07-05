Автомобиль перевернулся рядом со станцией «Московская» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием двух автомобилей рядом со станцией метро «Московская» в Санкт-Петербурге. Внедорожник Hyundai столкнулся с Mercedes. В результате столкновения внедорожник перевернулся. Об этом сообщило РИА ФАН.

Сообщается, что пострадавших в ДТП нет. На данный момент движение рядом с местом аварии затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося. Автомобили, участвующие в аварии, получили повреждения.

Ранее машина каршеринга сбила женщину в Санкт-Петербурге. Из-за удара женщина подлетела в воздух. Информации об ее состоянии нет.