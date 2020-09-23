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    23 сентября 2020, 17:02

    Автомобиль перевернулся после столкновения с троллейбусом в Петербурге

    Полина Петрова

    Автомобиль перевернулся после столкновения с троллейбусом в Санкт-Петербурге, информирует «Пятый канал».
    Автомобиль перевернулся после столкновения с троллейбусом в Петербурге

    Уточняется, что с безрельсовым механическим транспортным средством столкнулись несколько легковых машин. ДТП произошло в центре города. В результате аварии пострадал один человек, сообщил сайт «Дни.ру».

    В настоящий момент специалисты выясняют причины и детали произошедшего.

    Ранее сообщалось, что массовое ДТП произошло на Большом проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге.

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