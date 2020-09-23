Автомобиль перевернулся после столкновения с троллейбусом в Петербурге

Уточняется, что с безрельсовым механическим транспортным средством столкнулись несколько легковых машин. ДТП произошло в центре города. В результате аварии пострадал один человек, сообщил сайт «Дни.ру».

В настоящий момент специалисты выясняют причины и детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП произошло на Большом проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге.