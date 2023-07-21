Происшествия 21 июля 2023, 12:28 Автомобиль перевернулся после ДТП на Варшавском шоссе в Москве Дептранс Москвы: автомобиль опрокинулся после ДТП с тремя машинами на Варшавском шоссе Соцсети

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На Варшавском шоссе в районе дома № 37 произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Один из них перевернулся в результате столкновения, сообщили в Telegram-канале Дептранса Москвы.

По информации ведомства, на место аварии выехали сотрудники оперативных служб. Они выяснят обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших нет.

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Кроме этого, перекрыли три полосы из пяти. Движение в сторону центра затруднено.

Дептранс опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, как грузовик не смог остановиться перед пешеходным переходом. Он растолкал два легковых автомобиля, один из которых перевернулся.

Ранее в центре Москвы задержали пьяного иностранца, угнавшего такси и врезавшегося в светофор.