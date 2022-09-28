Автомобиль перевернулся после ДТП на Северо-Восточной хорде в Москве | 360°

Происшествия 28 сентября 2022, 07:25 Поделиться Telegram

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Viber Автомобиль перевернулся после ДТП на Северо-Восточной хорде в Москве Один автомобиль врезался в другой и перевернулся на северо-Восточной хорде в Москве РИА «Новости»

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На Северо-Восточной хорде произошло ДТП. Один автомобиль врезался в другой, стоящий у обочины, и перевернулся. Видео аварии показал в своем Telegram-канале транспортный комплекс Москвы.

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Автомобиль стоял у обочины магистрали перед пересечением с проспектом Мира в направлении Ярославского шоссе, рядом с ним — двое мужчин. Другая машина на скорости врезалась в него, а затем, после столкновения, перевернулась на крышу. Ударом одного мужчину отбросило в сторону, другой чудом остался цел — машина пролетела рядом с ним. Он тут же бросился другу на помощь.

«Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются», — сообщили в дептрансе.

На место выехали оперативные службы. Сколько человек было в автомобиле, который перевернулся, неизвестно, тяжесть их травм — тоже. Движение свободно только на одной полосе из трех. Водителям посоветовали выбирать другие пути объезда.

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