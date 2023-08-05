Происшествия 05 августа 2023, 16:32 Автомобиль перевернулся после аварии на Рижской эстакаде Два автомобиля столкнулись на Рижской эстакаде, одна из машин перевернулась

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ДТП произошло на Рижской эстакаде, движение на месте аварии затруднено. Об этом сообщили в столичном дептрансе.

Как заметно на кадрах с камер наблюдения, машины столкнулись боком, из-за чего один из автомобилей перевернулся. По данным дептранса Москвы, на месте инцидента уже работают оперативные службы города.

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Информация о пострадавших при ДТП, а также обстоятельства самой аварии сейчас выясняются.

UPD: Движение на Рижской эстакаде восстановлено, сообщил дептранс.

Ранее на Севастопольском проспекте такси сбило пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.