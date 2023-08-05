05 августа 2023, 16:32
Автомобиль перевернулся после аварии на Рижской эстакаде
Два автомобиля столкнулись на Рижской эстакаде, одна из машин перевернулась
ДТП произошло на Рижской эстакаде, движение на месте аварии затруднено. Об этом сообщили в столичном дептрансе.
Как заметно на кадрах с камер наблюдения, машины столкнулись боком, из-за чего один из автомобилей перевернулся. По данным дептранса Москвы, на месте инцидента уже работают оперативные службы города.
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Информация о пострадавших при ДТП, а также обстоятельства самой аварии сейчас выясняются.
UPD: Движение на Рижской эстакаде восстановлено, сообщил дептранс.
Ранее на Севастопольском проспекте такси сбило пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.
ДТП
Москва 2023
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