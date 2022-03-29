Автомобиль перевернулся на улице Уссурийска. Пять человек пострадали, среди них дети

В городе Уссурийске Приморского края произошло серьезное ДТП во вторник, 29 марта. Примерно в половину одиннадцатого утра на улице Пушкина перевернулся легковой автомобиль. Очевидцы аварии рассказали, что машину занесло на дороге, после чего она столкнулась с деревом, улетела с дороги и опрокинулась.

Как сообщает vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по региону, чтобы извлечь из салона автомобиля четырех пассажиров и водителя, сотрудники пожарно-спасательной службы применяли специнструмент. Благодаря таким манипуляциям удалось достать заблокированных в покореженном авто приморцев. В результате аварии пострадали все пять человек, ехавших в машине, в том числе двое детей.

Также на месте аварии работали три машины скорой помощи. Спасатели были на месте спустя три минуты после поступившего вызова. Сейчас все пострадавшие отправлены в больницу. Подробная информация с места событий была опубликована в местном телеграм-канале «Телемикс».