Автомобиль перевернулся на МКАД после столкновения

Три автомобиля столкнулись на 48 километре Московской кольцевой автодороги. Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, в результате аварии пострадали два человека.

Машины ехали по внутренней стороне трассы в сторону улицы Озерная. В результате столкновения одна из машин перевернулась на крышу. В Telegram-каналах появилось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что на трассе перевернулась черная иномарка. Вокруг пострадавшей машины работают спасатели. Не исключено, что из искореженного транспортного средства достают водителя.

Еще два автомобиля, ставшие участниками ДТП припарковались напротив, выставив аварийные знаки. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники дорожной инспекции