Происшествия 30 июля 2023, 19:38 Автомобиль перевернулся на Косинском шоссе в Москве Дептранс Москвы: машина перевернулась на Косинском шоссе, наехав на препятствие

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В Восточном округе столицы на автодороге опрокинулась легковушка. Прибывшие на место экстренные службы выяснят все обстоятельства ДТП, об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что в воскресенье, 30 июля, на Косинском шоссе рядом с домом № 16А, расположенным на улице Дмитриевского, водитель машины наехал на препятствие и перевернулся.

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Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место аварии, чтобы установить полную картину произошедшего. Сведений о пострадавших пока нет. Движение в районе ДТП затруднено, поэтому водителей попросили выбирать пути объезда.

В пресс-службе дептранса показали видео с моментом ЧП. На кадрах видно, как движущийся по дороге черный легковой автомобиль внезапно врезался в ограждение и перевернулся на крышу.

Ранее на Московской кольцевой автодороге иномарка врезалась в самосвал. В ДТП пострадали три человека, включая ребенка двух-трех лет.