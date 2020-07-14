14 июля 2020, 16:15
Автомобиль переехал заснувшую на дороге женщину в Ростове
Жительница Ростова умерла после того, как заснула на проезжей части и на нее наехал автомобиль. Об этом сообщило ИА Nation News.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Известно, что женщина легла прямо на асфальт. Водитель машины не заметил ее и переехал. В результате пострадавшая скончалась от травм. Правоохранители проводят проверку.
Ранее мотоцикл и легковая машина столкнулись на внешнем кольце КАД в Санкт-Петербурге. Водитель мотоцикла серьезно пострадал.