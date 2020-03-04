04 марта 2020, 17:29
Автомобиль патруля ГИБДД перевернулся в Сургуте
Патрульная машина ГИБДД перевернулась на дороге в ходе преследования, сообщил «СургутИнтерНовости».
Водитель автомобиля не остановился по требованию инспекторов ГИБДД, и патрульная машина отправилась в погоню.
По предварительным данным, в ходе погони соседний автомобиль начал перестраиваться и патрульная машина, уходя от столкновения, съехала на обочину и перевернулась, сообщил «ФедералПресс».
Находившиеся в автомобиле сотрудники были пристегнуты ремнями безопасности и не пострадали.
Специалисты МВД выясняют обстоятельства происшествия.