Автомобиль патруля ГИБДД перевернулся в Сургуте

Водитель автомобиля не остановился по требованию инспекторов ГИБДД, и патрульная машина отправилась в погоню.

По предварительным данным, в ходе погони соседний автомобиль начал перестраиваться и патрульная машина, уходя от столкновения, съехала на обочину и перевернулась, сообщил «ФедералПресс».

Находившиеся в автомобиле сотрудники были пристегнуты ремнями безопасности и не пострадали.

Специалисты МВД выясняют обстоятельства происшествия.