11 января 2023, 15:16
Автомобиль отлетел на подростка после столкновения с другой машиной в Новосибирске
Серьезное ДТП произошло в Новосибирске. На Вокзальной магистрали столкнулись две иномарки. Одна из них отлетела на тротуар и сбила подростка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные Госавтоинспекции города.
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Автомобиль Toyota Land Cruiser врезался в Volkswagen Tiguan, за рулем которого находился 63-летний мужчина. Из-за удара вторая машина вылетела на тротуар и сбила 17-летнего парня, который ждал зеленого сигнала светофора. В результате пешеход и пассажирка Volkswagen получили серьезные травмы. Их доставили в медицинское учреждение.
ДТП
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