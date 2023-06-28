Происшествия 28 июня 2023, 21:41 Автомобиль опрокинулся в Новосибирской области. Водитель погиб

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Смертельные ДТП произошло в Коченевском районе Новосибирской области. Там перевернулся автомобиль. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 27 июня на трассе «Антиповка — Антоновка». Ночью водитель Toyota Surf не справился с управлением. В результате автомобиль перевернулся и съехал в кювет. В результате 57-летний водитель иномарки погиб на месте происшествия. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.