Автомобиль Opel Astra вылетел с трассы под Самарой. Два человека погибли

Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 26 сентября, на трассе «Самара — Волгоград». Автомобиль Opel Astra вылетел с трассы и попал в бетонную стену. Об этом сообщил «Царьград».

Водитель Opel Astra 1993 направлялся в сторону села Приволжье. Он не справился с управлением и выехал на встречную, после чего автомобиль вылетел с трассы и столкнулся с бетонной стеной. Водитель и пассажир скончались на месте от полученных травм. Следователи проверяют версию о том, что водитель мог уснуть за рулем.