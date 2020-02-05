Автомобиль насмерть сбил пешехода под Омском

Авария произошла в Омском районе области. Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 7 часов утра. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что автомобиль Hyundai Getz на 44 километре трассы совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в непредусмотренном для этого месте.

За рулем транспортного средства находился 39-летний мужчина. Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до приезда медиков. Его личность пока не установлена. По факту произошедшего идет проверка.