Эксклюзив 21 января 2024, 21:15 Автомобиль насмерть сбил человека на остановке юго-востоке Москвы Источник «360»: смертельное ДТП произошло юго-востоке Москвы РИА «Новости»

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Смертельное ДТП произошло на Перовской улице в Нижегородском районе Москвы. В результате аварии один человек погиб, еще один серьезно пострадал. Об этом рассказал источник «360» в правоохранительных органах.

По его словам, водитель Reno Logan не справился с управлением, и автомобиль влетел в фонарный столб в районе дома № 10 на Перовской улице. В машине оказались заблокированы два человека — их удалось вытащить. Одного госпитализировали.

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В 30 метрах от ДТП полицейские обнаружили труп человека. Предварительно, его сбила потерявшая управление машина.

Дептранс Москвы подтвердил, что на Перовском шоссе легковой автомобиль въехал в столб, сбив человека на остановке городского транспорта.

Накануне массовое ДТП произошло в столице. Пять машин столкнулись на Брестско-Калужском перегоне. Автомобили перекрыли две полосы, практически парализовав движение. В результате аварии легкие травмы получил один человек. От госпитализации пострадавший отказался.