09 июня 2020, 19:15
Автомобиль насмерть сбил 66-летнюю жительницу Башкирии
В городе Бирске (Башкирия) накануне утром автомобиль «Лада-2115» сбил переходящую дорогу 66-летнюю местную жительницу. Травмы оказались смертельными, сообщил сайт mkset.ru.
За рулем отечественного автомобиля в момент ДТП был 32-летний местный житель. По предварительной информации, пенсионерка переходила проезжую часть в неположенном месте.
Пострадавшую госпитализировали, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. Продолжается расследование обстоятельств ДТП.