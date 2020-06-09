Автомобиль насмерть сбил 66-летнюю жительницу Башкирии

За рулем отечественного автомобиля в момент ДТП был 32-летний местный житель. По предварительной информации, пенсионерка переходила проезжую часть в неположенном месте.

Пострадавшую госпитализировали, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. Продолжается расследование обстоятельств ДТП.