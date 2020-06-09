    09 июня 2020, 19:15

    Автомобиль насмерть сбил 66-летнюю жительницу Башкирии

    Редакция сайта 360°

    В городе Бирске (Башкирия) накануне утром автомобиль «Лада-2115» сбил переходящую дорогу 66-летнюю местную жительницу. Травмы оказались смертельными, сообщил сайт mkset.ru.

    За рулем отечественного автомобиля в момент ДТП был 32-летний местный житель. По предварительной информации, пенсионерка переходила проезжую часть в неположенном месте.

    Пострадавшую госпитализировали, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. Продолжается расследование обстоятельств ДТП.