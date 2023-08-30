30 августа 2023, 19:43
Автомобиль налетел на двух пешеходов на тротуаре по Люблинской улице в Москве
Два пешехода пострадали после наезда автомобиля на тротуар в Москве
Автомобиль вылетел на тротуар на Люблинской улице в Москве. Как сообщили в Telegram-канал столичного дептранса, машина наехала на двух пешеходов.
По информации ведомства, движение в сторону Московской области в районе ДТП затруднено, занята одна из трех полос дороги.
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О состоянии пострадавших при аварии информации нет. В дептрансе подчеркнули, что на месте сейчас работают экстренные службы города.
Ранее в центре Москвы подросток сбил девятилетнюю девочку, пока ехал на электросамокате, и скрылся. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.
ДТП
Москва 2023
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