06 июля 2023, 13:06
Автомобиль на скорости врезался в отбойники и приземлился на крышу магазина в Саяногорске
Источник «360»: автомобиль достали с крыши с помощью крана в Саяногорске
В Хакасии автомобиль на большой скорости врезался в отбойники и буквально взлетел на крышу магазина. Об этом «360» сообщил источник.
«ЧП произошло в Саяногорске, в поселке Геологов, водитель остался жив», — рассказал источник.
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Он пояснил, что машину снимали с кровли при помощи подъемного крана.
В соцсетях распространилось видео, где местный житель комментирует происшествие.
«Я все видел, но чтобы машина на крыше „Первомайского“ лежала — такого еще не видел», — отметил автор ролика.
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