Эксклюзив 06 июля 2023, 13:06 Автомобиль на скорости врезался в отбойники и приземлился на крышу магазина в Саяногорске Источник «360»: автомобиль достали с крыши с помощью крана в Саяногорске

Читать 360tv в

В Хакасии автомобиль на большой скорости врезался в отбойники и буквально взлетел на крышу магазина. Об этом «360» сообщил источник.

«ЧП произошло в Саяногорске, в поселке Геологов, водитель остался жив», — рассказал источник.

Реклама

Он пояснил, что машину снимали с кровли при помощи подъемного крана.

В соцсетях распространилось видео, где местный житель комментирует происшествие.

«Я все видел, но чтобы машина на крыше „Первомайского“ лежала — такого еще не видел», — отметил автор ролика.

Днем ранее машина каршеринга перевернулась после ДТП на юге Москвы. Авария произошла на Ленинском проспекте. Водитель смог покинуть иномарку самостоятельно, никто в аварии не пострадал.

Ранее ВАЗ врезался в бетонную стену в Краснодарском крае на трассе Майкоп — Туапсе в районе села Цыпка. Мужчина за рулем отечественного автомобиля превысил скорость.