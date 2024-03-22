Важное 22 марта 2024, 22:13 Автомобиль, на котором террористы приехали в Crocus City Hall, заминировали — СМИ «112»: возле Crocus City Hall обнаружили автомобиль террористов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заминированный автомобиль обнаружили на парковке возле Crocus City Hall. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Согласно предварительным данным, машина принадлежит террористам, которые прибыли к зданию. Сейчас силовики оцепили парковку.

Реклама

Вечером 22 марта в Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник» началась стрельба, после чего в здании вспыхнул пожар. Для его тушения к месту ЧП прибыл вертолет.

Из подвала здания эвакуировали около 100 человек. С крыши здания эвакуировали людей при помощи подъемников.

На месте происшествия в Crocus City Hall делается все для спасения людей. Сейчас здесь работает порядка 70 бригад медиков, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.