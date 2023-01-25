Эксклюзив 25 января 2023, 08:22 Автомобиль на газу загорелся на юго-востоке Москвы Автомобиль на газу загорелся в Выхино-Жулебино и повредил еще две припаркованные машины

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В Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы случился пожар. Пострадали три припаркованных автомобиля, один из них — на газу. Об этом рассказал источник «360».

Пожар на Ташкентской улице начался в тот момент, когда владелица одного из авто попыталась его завести. Именно в ее машине стояло газобаллонное оборудование. Спасателей вызвали в 06:51. Огонь перекинулся на две стоящие рядом машины, его потушили на площади семь квадратных метров. Люди, по словам источника, не пострадали. Повреждения получили только машины Kia, Chery и микроавтобус Toyota.

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Ночью 24 января на улице Нижние Поля в том же округе произошла авария — Porsche Cayenne сбил на тротуаре трех пешеходов. На севере Москвы случилось массовое ДТП с участием шести машин. По словам источника, пьяный водитель протаранил на улице Клинской другие авто и скрылся, произошел разлив топлива.