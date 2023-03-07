07 марта 2023, 14:59
Автомобиль на большой скорости сбил человека в ХМАО
Авария, в которой пострадал человек, случилась накануне на улице Ленинградской в Когалыме. Об этом сообщил сайт muksun.fm со ссылкой на группу «Типичный краб 86 | Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».
Очевидцы происшествия выложили кадры, на которых пострадавший несколько раз переворачивается в воздухе после столкновения с автомобилем и падает в сугроб на обочине. После падения пешеход смог самостоятельно подняться на ноги.
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Прибывшие на место ДТП медики оказали помощь пострадавшему.
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ДТП
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