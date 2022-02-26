Автомобиль на большой скорости протаранил дерево в Ставрополье. Двое детей пострадали

В Ставропольском крае женщина, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-2114», на большой скорости врезалась в дерево. По сведениям ГИБДД Ипатово, из-за столкновения пострадали двое детей виновницы аварии.

Как сообщает newstracker.ru, во время ДТП восьмилетний ребенок был пристегнут ремнем безопасности, а пятилетний малыш находился в автокресле. Один из детей получил травму головы, второй был отправлен в реанимацию.

Установлено, что причиной ДТП стало превышение скорости. 37-летняя жительница Апанасенковского района, управляя автомобилем, разогналась, потеряла контроль над дорогой и протаранила дерево.