Автомобиль Mitsubishi насмерть сбил пешехода в Самаре

Смертельное ДТП произошло в Самаре на Кряжу. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Главное управление МВД России по Самарской области.

Ситуация произошла 3 февраля. Водитель за рулем Mitsubishi не спарвился с упарвлением и насмерть сбил пешехода. Авария произошла рядом с домом № 31 на 5-й Кряжской улице. Как рассказал сам водитель, пешеход двигался по проезжей части. Удар для мужчины стал смертельным. Как отметили в МВД, водитель с февраля 2021 года 51 раз привлекался к административной ответственности.