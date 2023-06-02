Происшествия 02 июня 2023, 22:49 Автомобиль местного предпринимателя взорвали в Михайловке — Рогов Член ВГА Рогов: в Михайловке подорвали машину местного бизнесмена РИА «Новости»

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В поселке Михайловка Запорожской области, где недавно раздался взрыв, подорвали автомобиль. Предположительно, машина принадлежала местному предпринимателю. Подробности происшествия в своем Telegram-канале сообщил представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«По предварительной информации, был подорван автомобиль, принадлежащий местному предпринимателю Сергею Г.», — написал он.

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Рогов добавил, что в момент взрыва в машине было четыре человека: три пассажира и владелец авто. Последний погиб на месте.

Днем 2 июня ВСУ нанесли удар по другому населенному пункту в Запорожье – городу Бердянску. Предварительно, ВСУ использовали для обстрела дальнобойные ракеты Storm Shadow. Попадание пришлось на территорию морского порта. В результате происшествия пострадали девять человек. Их госпитализировали.