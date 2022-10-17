Автомобиль Lexus сгорел в Нижнем Тагиле | 360°

Происшествия 17 октября 2022, 14:27 Поделиться Telegram

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Viber Автомобиль Lexus сгорел в Нижнем Тагиле

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Автомобиль Lexus ES 250 сгорел в ночь на 16 октября в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на МЧС по Свердловской области.

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Автомобиль был припаркован на улице Вагоностроителей. Огонь охватил шесть квадратных метров. Прибывшие на место пожарные потушили возгорание за две минуты. Причина возникновения пожара устанавливается.

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