Автомобиль Lexus сгорел в Нижнем Тагиле | 360°

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Автомобиль Lexus сгорел в Нижнем Тагиле

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Автомобиль Lexus ES 250 сгорел в ночь на 16 октября в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на МЧС по Свердловской области.

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Автомобиль был припаркован на улице Вагоностроителей. Огонь охватил шесть квадратных метров. Прибывшие на место пожарные потушили возгорание за две минуты. Причина возникновения пожара устанавливается.

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