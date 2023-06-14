Эксклюзив 14 июня 2023, 18:48 Автомобиль Lamborghini задымился в центре Москвы Спорткар Lamborghini задымился на Садовом кольце в Москве

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В центре Москвы задымился люксовый автомобиль Lamborghini, сообщил источник «360».

В среду в столице на Садовом кольце рядом со Смоленской площадью вспыхнула желтая Lamborghini. Пожар возник под капотом машины.

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Очевидцы запечатлели на камеру смартфонов горящий спорткар. На кадрах видно, как из автомобиля валит черный дым. По данным МЧС, иномарку удалось потушить до приезда пожарных. В результате ЧП никто не пострадал. На месте работают спасатели.

В социальных сетях уточнили, что за рулем Lamborghini был певец Nikolaos. По его словам, машина задымилась во время движения, а потом начала гореть.

Ранее на 27-м километре МКАД загорелся грузовик.