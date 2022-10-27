Автомобиль конфисковали у жителя Тюменской области за пьяное вождение | 360°

Происшествия 27 октября 2022, 05:07 Автомобиль конфисковали у жителя Тюменской области за пьяное вождение

Читать 360tv в

Жителя Тюменской области приговорили к условному заключению за вождение в нетрезвом виде. Кроме того, у злоумышленника изъяли автомобиль. Об этом сообщил «Наш город» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Злоумышленник ранее уже привлекался к отвественности за вождение пьяным. Ему запретили водить автомобиль за аналогичное правонарушение до октября 2023 года.

Реклама

Однако мужчина нарушил запрет и вновь решился на пьяное вождение. В результате его приговорили к одному году условного заключения с испытательным сроком на два года. Его автомобиль передали в собственность государства.

Реклама