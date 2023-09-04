Эксклюзив 04 сентября 2023, 13:09 Автомобиль каршеринга врезался в автобус на северо-востоке Москвы Машина каршеринга влетела в пассажирский автобус в Москве в Северном Медведкове Фото: Госавтоинспекция Москвы

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В Северо-Восточном округе Москвы произошла авария с участием арендованного автомобиля и общественного транспорта. В ДТП пострадали несколько человек, сообщил источник «360».

По его данным, 4 сентября в Северном Медведкове столкнулись легковая машина каршеринга и рейсовый автобус с пассажирами. В результате аварии получили травмы взрослый и шестилетний ребенок. Однако в больницу ехать они отказались.

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Очевидец рассказал, что в момент дорожно-транспортного происшествия за рулем арендованного авто была женщина, предположительно, в наркотическом опьянении. Также в салоне находился мужчина. С места ДТП они скрылись.

Собеседник «360» уточнил, что в общественном транспорте плакали дети. Прибывшие на место медики приступили к осмотру пассажиров. В итоге у женщины диагностировали перелом ключицы, ее увезли в медучреждение.

Все причины и обстоятельства случившегося установят правоохранители. Автомобилистов также предупредили, что в районе аварии перекрыли две полосы движения.

Ранее массовое ДТП произошло на внешней стороне МКАД. При аварии пострадал один человек.