Автомобиль извлекли из Северского водохранилища в Ростове-на-Дону

ДТП с участием иномарки произошло накануне на Северском водохранилище в Ростове-на-Дону. Об этом написал сайт «Привет-Ростов.ру» со ссылкой на очевидцев.

На глазах у прохожих автомобиль съехал с дороги, нырнул в водоем и полностью скрылся под водой, сообщило ИА Nation News.

Водителю удалось самостоятельно выбраться из транспортного средства и доплыть до берега. На место ДТП приехали спасатели, чтобы извлечь автомобиль из водоема.