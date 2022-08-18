18 августа 2022, 13:23
Автомобиль извлекли из Северского водохранилища в Ростове-на-Дону
ДТП с участием иномарки произошло накануне на Северском водохранилище в Ростове-на-Дону. Об этом написал сайт «Привет-Ростов.ру» со ссылкой на очевидцев.
На глазах у прохожих автомобиль съехал с дороги, нырнул в водоем и полностью скрылся под водой, сообщило ИА Nation News.
Водителю удалось самостоятельно выбраться из транспортного средства и доплыть до берега. На место ДТП приехали спасатели, чтобы извлечь автомобиль из водоема.