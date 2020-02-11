Автомобиль и 3 большегруза столкнулись под Челябинском. Видео

Крупная авария произошла на федеральной трассе М5 «Урал» недалеко от Миасса. Там столкнулись легковой автомобиль и три фуры.

Как сообщили Urа.ru в ГУ МВД по Челябинской области, ДТП произошло на 1762-м километре автодороги Москва — Челябинск 11 февраля около 08:00. Участники аварии — большегрузы ГАЗ, Scania и Mersedec, автомобиль Citroën С5. Водитель легковушки — 64-летний мужчина — пострадал. Остальные травм не получили.

Источник фото: группа «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «Вконтакте»

Источник фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

По предварительной версии, водитель Citroën C5 выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом ГАЗ, после этого легковушка съехала в кювет. ГАЗ потерял управление и врезался во встречный бензовоз Scania, но продолжил двигаться и столкнулся с двигавшемся по той же дороге молоковозом Mercedes. Об этом написала «Российская газета».

Источник фото: vk.com/Иван Базунов

На месте ДТП работает полиция. Она выясняет все обстоятельства случившегося. На дороге образовался затор. По данным сайта kp.ru, там организовали реверсивное движение, сейчас пробок нет.