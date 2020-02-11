Автомобиль и 3 большегруза столкнулись под Челябинском. Видео
Как сообщили Urа.ru в ГУ МВД по Челябинской области, ДТП произошло на 1762-м километре автодороги Москва — Челябинск 11 февраля около 08:00. Участники аварии — большегрузы ГАЗ, Scania и Mersedec, автомобиль Citroën С5. Водитель легковушки — 64-летний мужчина — пострадал. Остальные травм не получили.
По предварительной версии, водитель Citroën C5 выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом ГАЗ, после этого легковушка съехала в кювет. ГАЗ потерял управление и врезался во встречный бензовоз Scania, но продолжил двигаться и столкнулся с двигавшемся по той же дороге молоковозом Mercedes. Об этом написала «Российская газета».
На месте ДТП работает полиция. Она выясняет все обстоятельства случившегося. На дороге образовался затор. По данным сайта kp.ru, там организовали реверсивное движение, сейчас пробок нет.