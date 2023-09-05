Происшествия 05 сентября 2023, 11:49 Автомобиль главного конструктора ГЛОНАСС подожгли в Москве Shot: автомобиль главного конструктора ГЛОНАСС Бабакова подожгли в Москве Телеканал «360»

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В Москве около двух часов ночи неизвестные подожгли автомобиль главного конструктора ГЛОНАСС Валерия Бабакова. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Возгорание произошло на улице Исаковского в районе Строгино. Автомобиль Toyota Land Cruiser подожгли на закрытой парковке. Чтобы скрыться с места происшествия, злоумышленники перепрыгнули через забор.

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Пожар распространился на припаркованные рядом автомобили Mazda и BMW, которые также получили повреждения. Его ликвидировали прибывшие на место экстренные службы.

По данным канала, сгоревший автомобиль принадлежал гендиректору конструкторского бюро «Навис» Валерию Бабакову. Это предприятие производит аппаратуру для ГЛОНАСС, GPS, GALILEO.

Бабаков разрабатывал первые инструменты, использующие сигналы спутниковых систем «Цикада», «Парус» и «Транзит», еще в СССР, и до сих пор работает конструктором НАП ГЛОНАСС.

Ранее очевидцы сняли на видео пожар, начавшийся под Истрой после падения БПЛА.