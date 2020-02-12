Автомобиль главного фаната «Зенита» сгорел в Санкт-Петербурге

Румянцева в фанатском сообществе знают под прозвищем «Макасин». Утром на личной странице «ВКонтакте» он рассказал о происшествии.

«Проснулся сегодня около 04.00 из-за сработавшего брелка сигнализации. Выскочил из дома, чтобы удостовериться, что тревога ложная. Но она оказалась как никогда боевой. Мой автомобиль пылал, а соседский только готовился присоединиться», — поделился Румянцев.