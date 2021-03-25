Автомобиль ДПС сбил ребенка на самокате в Приморье

Во Владивостоке патрульный автомобиль ДПС сбил школьника на самокате, который выехал на дорогу. Мальчик остался жив, он получил лишь ссадины и ушибы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ по региону.

«При движении на машине с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами в районе дома № 86 по Океанскому проспекту экипаж ДПС совершил наезд на 12-летнего школьника», — передало РИА «Новости» слова представителя МВД.

В ведомстве отметили, что ребенок выехал на самокате на проезжую часть внезапно из-за припаркованной машины. После происшествия сотрудник ГИБДД оперативно вызвал скорую помощь. По предварительной информации, школьник получил только ушибы и ссадины.

В МВД после аварии назначили служебную проверку. Специалисты установят причины и условия, которые спровоцировали ДТП.

Накануне в Башкирии пять детей пострадали в результате ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Для спасения людей было привлечено семь единиц техники и 16 человек. Обошлось без погибших.