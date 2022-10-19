Автомобиль достали из болота в Нижегородской области | 360°

Происшествия 19 октября 2022, 15:55 Автомобиль достали из болота в Нижегородской области

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Внедорожник Hyundai оказался в болоте в Нижегородской области. Водитель смог достать его на сушу при помощи очевидцев, сообщило издание NewsNN.

Как машина очутилась в водоеме, неизвестно. Ее больше часа извлекали оттуда при помощи троса. Автомобиль успел покрыться водорослями.

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В пресс-службе ГУ МВД России по региону уточнили, что составлять административный протокол не будут, так как информации о каких-либо нарушениях нет.

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