01 декабря 2020, 20:32
Автомобиль дипмиссии РФ подорвался в Кабуле
Автомобиль дипмиссии РФ подорвался в Кабуле на самодельном взрывном устройстве. Сотрудники, которые в тот момент находились в машине, получили легкую контузию.
Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В ведомстве отметили, что атака в столице Афганистана могла быть направлена на пикап афганских военных. Однако не исключено, что мишенью теракта были российские граждане.
В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что Москва требует обеспечить тщательное расследование происшествия, а также — принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности.