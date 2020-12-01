Автомобиль дипмиссии РФ подорвался в Кабуле на самодельном взрывном устройстве. Сотрудники, которые в тот момент находились в машине, получили легкую контузию.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В ведомстве отметили, что атака в столице Афганистана могла быть направлена на пикап афганских военных. Однако не исключено, что мишенью теракта были российские граждане.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что Москва требует обеспечить тщательное расследование происшествия, а также — принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности.