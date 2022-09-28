Автомобиль чуть не упал в Неву из-за ДТП в Санкт-Петербурге | 360°

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Автомобиль чуть не упал в Неву из-за ДТП в Санкт-Петербурге

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Серьезное ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Три автомобиля столкнулись на мосту над Невой. Об этом сообщили «Известия».

Авария случилась на Октябрьской набережной. Водитель Hyundai не справился с управлением, из-за чего врезался в светофор, пробил ограду моста и повис над рекой. Кроме того, во время маневра машина задела два других автомобиля, передали «Новости Волгограда».

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Информации о пострадавших не поступало. В результате повредился блок моста, добавили «Невские новости».

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