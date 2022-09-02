Все новости

Армия

04 сентября 2022, 06:01

Российские войска уничтожили десант условного противника на учениях «Восток-2022»

Спецоперация

04 сентября 2022, 05:38

Власти Энергодара показали МАГАТЭ осколки ракет от ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Реклама

Здоровье

04 сентября 2022, 04:57

Названы продукты для поддержания иммунитета осенью

Мир

04 сентября 2022, 04:56

Мигранты утонули в реке на границе Мексики и США — СМИ

Спецоперация

04 сентября 2022, 04:35

Власти Запорожья заявили о поступающих угрозах учителям Энергодара со стороны Украины

Происшествия

04 сентября 2022, 04:33

Вертолет со спасателями вылетел к Ключевскому вулкану на Камчатке

Мир

04 сентября 2022, 04:16

Трамп назвал Байдена и его окружение «врагами государства»

Мир

04 сентября 2022, 04:04

Тайфун в Японии оставил без электричества более 4 тысяч домов

Общество

04 сентября 2022, 03:54

Ветеринар перечислил самые опасные продукты для кошек и собак

Происшествия

02 сентября 2022, 12:01

Автомобиль Chevrolet потушили в Московском районе Петербурга

Читать 360tv в

В ночь на 2 сентября пожарные Санкт-Петербурга потушили горящую иномарку в Московском районе города. Об этом написали "Невские новости" со ссылкой на  ГУ МЧС по региону. 

Пожар произошел возле дома № 48 у «Петроэлектросбыта». Там загорелся автомобиль марки Chevrolet. 

Реклама

На место ЧП прибыли десять человек личного состава МЧС и две пожарные машины. Огонь удалось ликвидировать спустя 10 минут. 

Реклама

Отмечается, что машина выгорела полностью. Пострадавших в пожаре нет. 

Санкт-Петербург

Пожары

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама