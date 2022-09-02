Происшествия 02 сентября 2022, 12:01 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Автомобиль Chevrolet потушили в Московском районе Петербурга

Читать 360tv в

В ночь на 2 сентября пожарные Санкт-Петербурга потушили горящую иномарку в Московском районе города. Об этом написали "Невские новости" со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел возле дома № 48 у «Петроэлектросбыта». Там загорелся автомобиль марки Chevrolet.

Реклама

На место ЧП прибыли десять человек личного состава МЧС и две пожарные машины. Огонь удалось ликвидировать спустя 10 минут.

Реклама

Отмечается, что машина выгорела полностью. Пострадавших в пожаре нет.

0 0 0 0 0 0