09 января 2023, 11:21
Автомобиль BMW загорелся в центре Казани
В Казани недалеко от центра семьи «Казан» полностью сгорел автомобиль BMW. Об этом сообщил сайт Inkazan со ссылкой на очевидцев, которые распространили видео с места происшествия в соцсетях.
Как сообщил автор публикации, на место ЧП оперативно прибыли спасатели, которые принялись тушить огонь.
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В пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану уточнили, что инцидент произошел у дома № 7 по улице Сибгата Хакима. Пострадавших в результате возгорания нет.
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