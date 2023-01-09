Происшествия 09 января 2023, 11:21 Автомобиль BMW загорелся в центре Казани

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В Казани недалеко от центра семьи «Казан» полностью сгорел автомобиль BMW. Об этом сообщил сайт Inkazan со ссылкой на очевидцев, которые распространили видео с места происшествия в соцсетях.

Как сообщил автор публикации, на место ЧП оперативно прибыли спасатели, которые принялись тушить огонь.

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В пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану уточнили, что инцидент произошел у дома № 7 по улице Сибгата Хакима. Пострадавших в результате возгорания нет.

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