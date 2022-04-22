22 апреля 2022, 19:42
Автомобиль BMW врезался в пассажирский автобус в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде при столкновении BMW с автобусом получили травмы семь человек.
Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное УГИБДД, в переулке Грекова 40-летний мужчина, управляя автомобилем BMW, в какой-то момент врезался в рейсовый автобус.
При столкновении травмы получили семь человек, находившихся в тот момент в салоне автобуса. Большинство отделалось ушибами, у двоих мужчин диагностировали растяжения.
После оказания медицинской помощи всех пострадавших отправили лечиться домой амбулаторно.