Автомобиль BMW врезался в пассажирский автобус в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде при столкновении BMW с автобусом получили травмы семь человек.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное УГИБДД, в переулке Грекова 40-летний мужчина, управляя автомобилем BMW, в какой-то момент врезался в рейсовый автобус.

При столкновении травмы получили семь человек, находившихся в тот момент в салоне автобуса. Большинство отделалось ушибами, у двоих мужчин диагностировали растяжения.

После оказания медицинской помощи всех пострадавших отправили лечиться домой амбулаторно.