Происшествия 12 апреля 2023, 18:43 Автомобиль BMW упал в овраг в Нижнем Новгороде

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ДТП произошло на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде. Там автомобиль скатился в овраг. Об этом сообщила Pravda-NN.ru со ссылкой на Telegram-канал «Нижний № 1».

Иномарку BMW нашил утром 12 апреля. По предварительным данным, автомобиль скатился в овраг с трассы. Как рассказали местные жители, машиной управлял водитель в нетрезвом виде.

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«Снес перила у лесенки в овраг, раскурочил лавочку, спланировал в овраг, разметав по склону защиту днища, и благополучно слинял, бросив машину», — рассказала одна из жительниц Нижнего Новгорода.