Автомобиль без водителя врезался в двух человек во Владивостоке

Lexus без водителя скатился задним ходом и сбил двух человек на автобусной остановке во Владивостоке. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на краевое управление МВД РФ.

Хозяйка машины рассказала, что припарковала автомобиль и вышла из салона. В результате одного человека доставили в больницу. На данный момент нет информации о его состоянии. Второй пострадавший находится на амбулаторном лечении.

Сотрудники органов начали проверку. Седователям удалось установить, что в течение 2022 года женщину-водителя семь раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД.