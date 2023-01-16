Происшествия 16 января 2023, 16:43 Автомобиль Audi загорелся в Петербурге

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В Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональное МЧС.

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Пожар произошел в Биржевом переулке. Вспыхнула иномарка Audi. У нее загорелся моторный отсек. Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание. К тушению привлекли две единицы спецтехники и девять человек. Информации о пострадавших не поступало.