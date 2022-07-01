Автомеханик из Красноярского края сломал машину начальника

Житель Железногорска Красноярского края в состоянии алкогольного опьянения разбил автомобиль своего работодателя. Теперь мужчину ждет суд. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Злоумышленник, работавший автомехаником в местной мастерской, распивал алкоголь вместе со своим коллегой. В какой-то момент он предложил взять автомобиль своего работодателя. Собутыльнику он рассказал, что якобы имеет право пользоваться автопарком. Мужчины угнали автомобиль и попали в аварию. Они получили травмы различной степени тяжести и ожоги. Автомобиль разбился и загорелся.

«Свою вину мужчина признал, ранее он был неоднократно судим за аналогичные преступления. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения по существу», — рассказали в ведомстве.