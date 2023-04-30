30 апреля 2023, 16:23
Автомат Калашникова нашли в эвакуированной машине в Москве
Источник: водитель эвакуированной в Москве легковушки забыл в салоне автомат Калашникова
Сотрудники штрафстоянки на востоке Москвы обнаружили в салоне доставленного к ним автомобиля Mitsubishi автомат Калашникова. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.
По словам собеседника, оружие водитель оставил на заднем сиденье в салоне иномарки. Пока неизвестно, настоящий это автомат, копия или страйкбольное ружье. Объяснения должен дать владелец автомобиля.
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Официального подтверждения этой информации нет.
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