Эксклюзив 30 апреля 2023, 16:23 Автомат Калашникова нашли в эвакуированной машине в Москве Источник: водитель эвакуированной в Москве легковушки забыл в салоне автомат Калашникова РИА «Новости»

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Сотрудники штрафстоянки на востоке Москвы обнаружили в салоне доставленного к ним автомобиля Mitsubishi автомат Калашникова. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, оружие водитель оставил на заднем сиденье в салоне иномарки. Пока неизвестно, настоящий это автомат, копия или страйкбольное ружье. Объяснения должен дать владелец автомобиля.

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Официального подтверждения этой информации нет.