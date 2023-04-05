05 апреля 2023, 21:14
Автомат и бронежилет нашли у пилота упавшего украинского самолета в Брянской области
Росгвардия: автомат нашли у пилота украинского самолета, рухнувшего под Брянском
У задержанного пилота украинского самолета, который рухнул в Брянской области, нашли при себе автомат и бронежилет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Росгвардии.
«Он был вооружен. У него был автомат, магазины [к автомату], бронежилет. Сотрудники УФСБ разберутся, как с ним дальше работать», — подчеркнули в ведомстве.
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Также, по данным Росгвардии, задержанного пилота вели по средствам связи. По предварительной информации, воздушное судно было одно.
Украинский самолет потерпел крушение в среду, 5 апреля, в районе населенного пункта Бутовск Брянской области. Пилот пытался сбежать на территорию Украины, но был задержал пограничниками.
Как сообщил Telegram-канал Mash, аварийную посадку произвел Аэропракт А-22 «Летучая лисица». Пилот летел в сторону нефтепровода «Дружба» и собирался совершить диверсию. Летчик уже пересекал российскую границу. В конце марта пилот вместе с коллегой пытались совершить теракт в районе сотовой вышки. Тогда летчикам удалось скрыться с места.
Украинские военные уже неоднократно совершали атаку на Брянскую область. Несколько дней назад дроны ВСУ повредили здание военкомата в Севском районе.
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