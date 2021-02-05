Автолюбителя приговорили к лишению свободы за травмирование пассажира при ДТП

В июле 2018 года мужчина вместе со знакомыми приехал на своей машине в город Шуя. Вся компания находилась в состоянии алкогольного опьянения. Водитель выехал за пределы трассы и врезался в дерево. В итоге один из пассажиров получил серьезные повреждения.

Местная прокуратура поддержала обвинение в отношении 31-летнего гражданина. Его признали виновным по статье УК РФ о нарушении лицом правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на год и 9 месяцев в колонии-поселении. Также мужчину лишили права управлять транспортным средством на два года. Приговор еще не вступил в законную силу.