16 января 2020, 16:41
Автолюбителя оштрафовали за новогоднюю фотосессию
В Новом Уренгое мужчина устроил своему BMW новогоднюю фотосъемку на фоне таких достопримечательностей города, как елка у здания горадминистрации, ледовый городок и другие. Развлечение стоило владельцу иномарки штрафа, сообщило агентство Ura.ru.
«Водитель привлечен к ответственности за нарушение ПДД по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ („Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона“ — прим.ред.)», — пояснили в отделе пропаганды УГИБДД по ЯНАО. Сумма штрафа составила 2000 рублей.
На большинстве фотографий машина находится на тротуарах и пешеходных дорогах. На снимках, опубликованных в соцсетях, горе-фотограф даже не убрал номерные знаки.