Автолюбителя оштрафовали за новогоднюю фотосессию

«Водитель привлечен к ответственности за нарушение ПДД по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ („Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона“ — прим.ред.)», — пояснили в отделе пропаганды УГИБДД по ЯНАО. Сумма штрафа составила 2000 рублей.

На большинстве фотографий машина находится на тротуарах и пешеходных дорогах. На снимках, опубликованных в соцсетях, горе-фотограф даже не убрал номерные знаки.